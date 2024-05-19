Дмитрий Скопинцев: пока не могу рассказывать о деталях переговоров о трансфере в «Зенит»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев не стал рассказывать о переговорах, связанных с его потенциальном уходом в «Зенит».

— Получается, приняли верное решение, когда не пошли в «Зенит» зимой?

— Не могу рассказывать о деталях, там столько условностей. Там вообще до моего решения и не дошло. Здесь и сейчас я доволен, рад, но может быть лучше, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой появлялась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к 27-летнему футболисту.

В нынешнем сезоне Скопинцев принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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