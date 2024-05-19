Алексей Миранчук сделал рекордное количество передач под удар в Серии А с 2021 года

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сделал рекордные для себя девять передач под удар в матче с «Лечче», сообщает Opta Sports.

Помимо того что это самый высокий результат для Алексея в Италии, это рекорд всей Серии А с декабря 2021 года, когда Хакан Чалханоглу отдал 10 передач во время игры с «Салернитаной».

Ранее в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 38 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.