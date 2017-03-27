Гендиректор «Томи»: административное здание никто продавать не собирается

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал информацию, что одно из административных зданий «Томи» выставлено на торги из-за задолженности владельца. Аукцион должен пройти до 27 апреля. Возможность погасить долг и сохранить здание остаётся у «Томи» вплоть до начала торгов.
«Администрация и наш куратор в курсе этой ситуации. Ищем деньги. Это здание никто продавать не собирается. Надеемся, что до 27 апреля средства будут найдены», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.