Фернандиньо: ничья с «Арсеналом» стала упущенной возможностью для «МС»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал гостевую ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
«Ничья с «Арсеналом» является упущенной возможностью. Мы с самого начала показали, что приехали в Лондон за победой. Пытались, но, к сожалению, игра завершилась ничьей. Старались давить на соперника, прессинговать, но он сбился на игру длинными мячами.
Шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ? Чемпионат продолжается. У нас ещё будет сложный матч с «Челси» на выезде. Чтобы приблизиться к ним в турнирной таблице, нужно будет побеждать, а дальше посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Фернандиньо пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити» располагается на четвёртой сточке в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая лидирующему «Челси» 11 очков.