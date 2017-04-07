Форсберг: секрет успехов «Лейпцига» — в сплочённости футболистов

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг рассказал о секрете успехов своей команды. Новичок Бундеслиги стал настоящим открытием сезона в Германии: по итогам 27 туров национального первенства подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 55 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.
«Секрет успехов «Лейпцига» в сплочённости футболистов. На поле мы все хотим помогать друг другу, а делать это игроки могут лишь в том случае, когда общаются друг с другом», — приводит слова шведского футболиста интернет-портал Goal.
Сам Форсберг принял участие в 23 матчах, став автором 8 голов и 13 результативных передач.