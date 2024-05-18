В «Урале» рассказали, рассматривают ли вариант с приглашением Джикии в команду

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что Георгий Джикия покинет московский «Спартак» в конце текущего сезона.

«Что с того, что Джикия стал свободным агентом? «Спартак» только сегодня объявил. Мы должны сразу кинуться и забирать его? Георгий — хороший парень, у нас прекрасные отношения. Но мы ни с кем пока не разговаривали. Сегодня выходной день, а команда готовится к игре», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.