Салихова: в «Спартаке» могли сразу сказать, что Джикия не нужен, — некрасиво и нечеловечно

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии из клуба, о чём было объявлено сегодня, 18 мая.

«Могли бы они сразу сказать, что Джикия им не нужен, не вести эти игры. Как теперь оценивать слова Матыцина на сборах, когда он сказал, что Джикия наш капитан, что, конечно, продлевать?

Некрасиво, нечеловечно, подленько. Но выстраивается чёткая поведенческая линия. Начали с непоздравлений Федуна, а дальше — больше», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.