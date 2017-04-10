Аллегри: в противостояниях с «Барселоной» нельзя рассчитывать на нулевые ничьи

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 11 апреля в Турине.
«Куадрадо, Дибала, Манджукич и Игуаин сыграют с первых минут. Когда первый матч играешь дома, желательно не пропустить, но завтра сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостояниях с „Барселоной“ нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти.
Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти. «Барселона» проиграла в выходные, но она никогда не ошибается в такого рода матчах. Она всегда борется в гостевых матчах, так что мы должны хорошо сыграть, когда нам представится возможность ужалить её.
Дибала? Пауло заметно прибавил. Месси уже многие годы лучший игрок в мире. Дибала же молод, но он быстро растёт. Он может стать лучшим в мире наряду с Неймаром», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.