Джеко забил 34 гола в этом сезоне. Возьмёшь его в свою команду на суперконкурсы?

В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно шесть центральных матчей в ведущих европейских лигах: ЦСКА — «Ростов», «Рома» — «Аталанта», «Байер» — «Бавария», «Валенсия» — «Севилья», «МЮ» — «Челси» и «Спартак» — «Зенит».
Cамые дорогие игроки — Роберт Левандовски ($ 13 400), Мануэль Нойер ($ 12 200) и Диего Коста ($ 12 100). $ 10 900 стоит Эдин Джеко, забивший уже 34 гола в этом сезоне.
У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в супертурнирах на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд 20 000, во втором — 30 000 , а в третьем — 50 000. Число участников в каждом турнире не ограничено.
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