Марсело: у критиков Роналду есть проблемы. Может быть, они завидуют ему

Защитник «Реала» Марсело после победы над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил нападающего Криштиану Роналду, который в последнее время подвергался критике из-за низкой для себя результативности. Португалец в матче с мюнхенцами стал автором дубля, и на нём сфолил полузащитник Хави Мартинес, получивший вторую жёлтую карточку и удалённый с поля на 61-й минуте.
«У критиков Роналду есть проблемы. Может быть, они завидуют ему. Не знаю, что с ним не так, он усердно работает и помогает команде. Просто посмотрите на его цифры. Он счастлив, что забил, но более счастлив из-за результата матча», — цитирует Марсело Marca.