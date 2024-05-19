«Арсенал» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 86 очков и занимает второе место. «Эвертон» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 40 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. В том противостоянии «канониры» обыграли «ирисок» со счётом 1:0.

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