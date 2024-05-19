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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Матч начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 37 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 88 очков и занимает первое место. «Вест Хэм» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 52 очка и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «горожане» обыграли «молотобойцев» со счётом 3:1.

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