Клопп подтвердил, что Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что в следующем сезоне бывший капитан и полузащитник красных Стивен Джеррард возглавит одну из юношеских команд клуба. С недавних пор Джеррард работает тренером в академии «Ливерпуля».
На этой неделе Sky Sports сообщил, что со следующего сезона Джеррард возглавит юношескую команду «Ливерпуля» U18.
«Да, он будет тренером юношеской команды в следующем сезоне. Я почти уверен в этом», — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.
При этом немецкий специалист не сказал, юношескую команду какого возраста возглавит 36-летний Джеррард.