В АПЛ со следующего сезона могут прекратить использовать систему VAR

Клубы английской Премьер-лиги проголосуют за отмену VAR, начиная со следующего сезона. Об этом сообщает издание The Athletic.

По сведениям источника, голосование инициирует «Вулверхэмптон». Оно состоится 6 июня. Отмечается, что для отмены использования системы видеопросмотра должны проголосовать минимум 14 из 20 клубов лиги.

Ранее подобное голосование провели в Швеции – клубы страны отказались вводить VAR. Согласно нормам УЕФА, страны сами решают, проводить им свои внутренние турниры с VAR или без.

После 37 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 88 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка.