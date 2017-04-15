Кэррик: ничьи убивают «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после ничьей с «Андерлехтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы отметил, что команда слишком часто расходится миром с соперниками.
«Я не могу сравнивать нас с другими командами. Мы концентрируемся на самих себе. Мы верим, что дела наладятся. „МЮ“ хорошо играет, но команду убивают ничьи. В некотором смысле лучше проиграть и победить, чем дважды сыграть вничью: в первом случае команда наберёт три очка, а во втором — два, хотя ни разу не уступит.
Есть положительные моменты, но на данный момент этого недостаточно. Нужно находить способ убивать интригу и доводить матчи до победы», — цитирует Кэррика Goal.