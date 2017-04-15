Семак: все в «Уфе» расстроены ничьей с «Амкаром», хотелось сыграть лучше

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Амкаром» (1:1) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Конечно, не можем быть сегодня довольны результатом и игрой. В первом тайме «Уфа» играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберёмся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше. Сегодня все в «Уфе» расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».