Неймар: хочу когда-нибудь играть за «Фламенго», но продолжаю любить «Сантос»

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что в будущем хотел бы играть за «Фламенго». До перехода в каталонскую команду в 2013 году Неймар защищал цвета «Сантоса».
«Хочу когда-нибудь играть за «Фламенго» на переполненном стадионе «Маракана» в матче Кубка Либертадорес», — приводит слова форварда сборной Бразилии Esporte Interativo.
Относительно «Сантоса» Неймар сказал: «Но я всё ещё продолжаю любить «Сантос», несмотря на то что клуб подал в суд на меня. И я не понимаю причин таких действий. Есть много историй, неизвестных людям».
«Сантос» подал в суд на Неймара и его отца, обвиняя их в мошенничестве при переходе игрока в «Барселону».