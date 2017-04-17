Невилл: не понимаю, почему «Челси» объявил об уходе Терри именно сейчас

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал заявление «Челси» об уходе 36-летнего защитника Джона Терри по окончании сезона.
«Эта новость поступила в невероятно странное время. Я этого не понимаю. „Челси“ уже месяц не может сыграть в АПЛ на ноль, и я думаю, что Терри мог бы быть весьма полезен для них. Учитывая не лучшую игру в последних матчах, именно Терри может стабилизировать ситуацию. У него есть опыт, выносливость, стойкость, которые заставят его товарищей по команде справиться с черной полосой. Он может стать самым важным игроком «Челси» в ближайшие несколько недель», — сказал Невилл в эфире Sky.
Терри перешёл в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.