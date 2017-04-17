«Челси» объявил об уходе Терри по окончании сезона

«Челси» объявил об уходе защитника Джона Терри из клуба по окончании текущего сезона. 36-летний Терри перешел в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
«На протяжении своей карьеры Джон внёс огромный вклад в стабильные успехи «Челси», которые не имеют аналогов в истории клуба. Он выиграл Лигу чемпионов, четыре титула чемпиона АПЛ, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка английской лиги. 14 трофеев делают его самым титулованным футболистом в истории клуба», — информирует официальный сайт «Челси».
«После 22 лет многое хочется сказать. Я должен поблагодарить многих людей из этого великого футбольного клуба. От тренеров, товарищей по команде и персонала до фанатов, которые оказывали мне невероятную поддержку на протяжении многих лет. Я не знаю, как могу вас отблагодарить. В ближайшие недели у меня будут возможности поговорить об этом подробнее. Я определюсь со своим будущим позже, а сейчас готов помочь команде добиться успеха в этом сезоне.
У нас с клубом всегда были фантастические отношения, которые будут продолжаться и после моего ухода. Мы вели переговоры, которые складывались позитивно, но я тщательно всё обдумал и решил, что сейчас подходящее время уйти. Я осознаю, что ухожу в правильный момент и чувствую, что конец сезона — подходящее время для клуба и для меня. Чувствую, что могу ещё кое-что показать на поле, но понимаю, что игровое время здесь, в „Челси“, будет ограничено. Я с нетерпением жду продолжения карьеры и буду искать новые вызовы. Разумеется, я всегда буду синим и отчаянно хочу закончить свой последний сезон в качестве игрока «Челси» с как можно большим количеством титулов.
Никакие слова не могут описать ту любовь, которую я испытываю к нашему футбольному клубу и нашим изумительным болельщикам. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех и каждого из вас за невероятную поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении долгих лет. Каждый трофей, который был взят за это время, мы выиграли вместе. Я никогда не забуду это невероятное время. Огромное спасибо за всё», — сказал Терри.