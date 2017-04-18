Президент «Торино» раскритиковал Харта за ошибку в матче с «Кротоне»

Президент «Торино» Урбано Кайро раскритиковал голкипера Джо Харта за игру в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» (1:1). Функционер считает, что разговоры о будущем вратаря отвлекают его, в результате чего Харт допускает глупые ошибки.
«Слишком много разговоров о будущем Харта. Это отвлекает его и приводит к ошибкам. Чем больше Харт ошибается, тем ниже его уровень. «Торино» третий раз пропускает после подобной оплошности вратаря. Да, мне нравится Харт, но подобные ошибки слишком часто случаются», — цитирует Кайро Tuttosport.
Руководство «Торино» неоднократно говорило о желании удержать английского вратаря, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Манкунианцы в свою очередь хотят продать игрока.