Глушаков: сборной России важна поддержка болельщиков на Кубке конфедераций

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в рамках мероприятия по открытию билетного центра Кубка конфедераций 2017 года призвал болельщиков уже сейчас покупать билеты, отметив, что для сборной России важна поддержка фанатов.
«Мне приятно, что меня пригласили на это мероприятие. Кубок конфедераций будет репетицией перед ЧМ-2018, на которой мы проверим свои силы. У нас большая страна, всем может не хватить билетов, потому советую покупать их прямо сейчас. Нам важна поддержка болельщиков», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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