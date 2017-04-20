Жардим: «Монако» ещё ничего не выиграл, но уже сотворил историю

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1). Монегаски также выиграли первую встречу — 3:2.
«Мы ничего не выиграли, но сотворили историю: впервые команда из третьего отборочного раунда добирается до полуфинала Лиги чемпионов. „Боруссия“ – сильный соперник, но мы знали, что у нас будут моменты. Мы ударно провели первые 20 минут и, думаю, заслужили победу. Итоговый счёт — 3:1, но могло быть 5:3 или 6:3. „Монако“ и „Боруссия“ транжирили свои моменты. Мы и не думали отходить в оборону — жажда атаковать заложена у нас в ДНК.
Теперь Франция будет представлена в полуфинале Лиги чемпионов. Неважно, кто нам достанется: все три потенциальных соперника очень хороши, и выиграть турнир может любая из оставшихся команд. Будем стремиться оформить золотой дубль, хотя Лигу чемпионов выиграть гораздо сложнее, чем Лигу 1. Постараемся добиться максимально возможного результата», — приводит слова Жардима L'Equipe.