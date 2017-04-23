Клиши: Кубок Англии — главный трофей в стране, и «Сити» постарается выиграть его

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии. Игра состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 17:00 по московскому времени.
«От команды уровня „Манчестер Сити“ ждут борьбы за титул и победу в Лиге чемпионов, но Кубок Англии — главный трофей в стране. Люди любят этот турнир, и мы постараемся выиграть его. Игра с „Арсеналом“ — это особенное событие, но всё, что имеет значение для нас — выйти в финал и выиграть трофей», — цитирует Клиши издание Mirror.