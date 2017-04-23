Дрогба, ставшему игроком клуба «Финикс Райсинг», устроили торжественную встречу

Известный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, который, как стало известно ранее, стал игроком и совладельцем клуба «Финикс Райсинг», выступающего во втором дивизионе лиги Северной Америки, торжественно встретили в аэропорту Скай Харбор.
В аэропорту собрались болельщики, которые приветствовали бывшего форварда «Челси». 39-летнему Дрогба сразу же вручили клубный шарф.
39-летний футболист в последнее время пребывал в статусе свободного агента, а его последним клубом был «Монреаль», который он покинул в январе 2017 года.
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