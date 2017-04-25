Нигматуллин: «Спартак» – чемпион, по-другому и быть не может

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в 25-м туре РФПЛ.
«Матч был непростым. «Урал» очень хорошо выглядит в весенней части чемпионата, и даже «Зениту» было тяжело с этой командой. Победили петербуржцы не без помощи свыше. «Спартак» сегодня обыграл соперника заслуженно. Отлично и слаженно сыграли оборона и Артём Ребров.
Красно-белым осталось всего три победы до чемпионства. Справятся ли они? По-другому и быть не может. Столько было сил вложено в этом сезоне и надежд болельщиков, которые заждались чемпионства с 2001 года. В этот раз всё должно получиться», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.