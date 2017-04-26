Швайнштайгер: приход Ибрагимовича был бы очень важен для MLS

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был бы важной фигурой в MLS, если бы принял предложение одного из местных клубов. Шведа неоднократно сватали в американский чемпионат.
«Такие игроки, безусловно, важны для MLS. Он профессионал, показывает качественную игру на поле. Возможно, Ибрагимович немного эксцентричный, а иногда, я думаю, он делает это нарочно. Но как футболист он один из лучших, с кем я играл когда-либо. Он произвёл на меня впечатление», — цитирует Швайнштайгера Sport1.de.
Недавно Златан Ибрагимович получил серьёзную травму колена и летом может покинуть «МЮ». При этом футболист ранее признался, что не собирается завершать карьеру.
Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора
Напоминание о том, что Златан Ибрагимович просто не сможет закончить карьеру из-за травмы.