Шустер: сумасшедший, считавший себя Марадоной и Роналду, уже покинул «Реал»

Загадочные слова произнёс бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер. Немецкий специалист отметил, что в «Королевском клубе» был футболист, считавший себя сильнее Диего Марадоны и Криштиану Роналду. Правда, он не пояснил, о ком идёт речь. Одновременно он высоко оценил таких игроков «сливочных», как Иско и Марко Асенсио.
«Единственный сумасшедший, считавший себя Марадоной и Роналду вместе взятыми, уже покинул «Реал». А у Иско и Асенсио голова работает отлично. Они не из этих сумасшедших», — приводит слова Шустера Marca.