Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: теоретически хотели бы, чтобы в РПЛ было 18 клубов

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Такого решения принято не было, в лиге оно не обсуждалось. Что сейчас об этом говорить?

Хотели бы мы, чтобы в лиге было 18 команд? Теоретически — да. Мы этот вопрос давно выносили на общее собрание. Но условные три года назад доходы клубов были слезами, между ними делились крохи. Сегодня, учитывая доходы, многие клубы становятся против расширения, потому что в таком случае деньги придётся делить не на 16, а на 18 команд.

Идея здравая, но так можно и дальше пойти — закрыть лигу, если учитывать, сколько команд у нас соответствуют критериям по стадиону и лицензированию. Но это всё надо обсуждать и реализовывать заранее», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 12-е место, не находясь ни в зоне прямого вылета, ни в зоне стыковых матчей. На 13-й строчке чемпионата России расположился «Оренбург», у которого в активе также 26 очков. 14-е место занимает «Урал», заработавший 24 очка.

До конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги осталось пять туров. В этих матчах грозненский клуб сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Краснодаром», «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом».

В 26-м туре РПЛ «Ахмат» играет с «Пари Нижний Новгород». На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу клуба из Грозного.