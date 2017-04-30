«Фратрия»: мы заполним стадион ЦСКА, махинации с билетами должны быть наказаны

«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», пообещала заполнить домашний стадион ЦСКА на предстоящем в воскресенье столичном дерби.
«Совсем скоро мы заполним этот стадион! Махинации ЦСКА с билетами должны быть наказаны!» — говорится в сообщении «Фратрии».
Ранее «Фратрия» призвала болельщиков покупать билеты на сегодняшний матч в официальном магазине ЦСКА.
Заключительная квота билетов для болельщиков ЦСКА поступила в свободную продажу в день матча. Приобрести их можно в кассах «Арены ЦСКА» и в магазине клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:00 мск.