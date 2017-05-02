Стал известен стартовый состав «Локомотива» на финал Кубка России с «Уралом»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на финальный матч Кубка России с «Уралом». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.