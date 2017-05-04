Карвахаль: моя цель – вернуться в строй к финалу ЛЧ, если «Реал» туда попадёт

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который получил травму в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), сообщил, что не теряет надежды сыграть в финальном матче турнира в том случае, если его команда туда попадёт.
«Моя цель — восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов. Надеюсь, «Реал» туда пробьётся, но впереди у команды тяжёлая ответная игра против «Атлетико» в полуфинале. Если «Реал» пробьётся в финал Лиги чемпионов, сделаю всё возможное, чтобы помочь команде в решающем матче», — цитирует Карвахаля Marca.
Ранее сообщалось, что Карвахаль выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за повреждения подколенного сухожилия второй степени. Таким образом, он пропустит ответную игру с «Атлетико» и почти наверняка последние туры Примеры. Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня, и Карвахаль может вернуться в строй к этому времени.