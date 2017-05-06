Хуснуллин назвал «Лужники» одним из безопасных стадионов мира

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал «Лужники» одним из наиболее безопасных стадионов мира.
«Очень серьёзная система безопасности. Более 1 тыс. камер как внутри, так и по периметру. По системе безопасности это один из безопасных стадионов мира», — сказал Хуснуллин, который в субботу провёл для журналистов экскурсию по «Лужникам», сообщает РИАМО.
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 году, завершить строительство планируется во втором квартале 2017 года. Именно в «Лужниках» пройдут главные матчи чемпионата мира 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится – они будут максимально приближены к полю.