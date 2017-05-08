Г. Зотов: «Крыльям Советов» во втором тайме с «Уралом» придётся раскрываться

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от первого тайма в матче 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1). Самарцы пропустили уже на второй минуте, после удара Владимира Ильина.
«На первых минутах не хватило концентрации, не думали, что пропустим в первой же атаке, не были собраны до конца. Мы не собирались отдавать инициативу, просто так получилось, что они забили быстрый гол. После перерыва придётся раскрываться и идти в атаку», — сказал Зотов в эфире телеканала «Наш Футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.