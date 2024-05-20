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Игрок «Рубина» Рахмоналиев сказал, чего не хватило команде в матче со «Спартаком»

Игрок «Рубина» Рахмоналиев сказал, чего не хватило команде в матче со «Спартаком»
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Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался о результате матча с московским «Спартаком» (1:3) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 20'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 64'     3:1 Даку – 77'    

«В первых двух пропущенных мячах нельзя винить только Юрия Дюпина. Если мы пропустили гол, то виноваты все. Рашид Рахимов в перерыве матча со «Спартаком» сказал, что мы хорошо играем, но надо чаще контролировать мяч. Затем Рашид Рахимов чуть-чуть замотивировал нас, поэтому во втором тайме смогли забить один мяч. Я думаю, что в этом матче нам не хватило реализации своих моментов, а также сыграть на сто процентов в обороне», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

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