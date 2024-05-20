Константин Зырянов подробно рассказал о своей работе в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своей работе в клубе.

– Во-первых, я на связи со всеми игроками, которых «Зенит» отдал в аренду. Позвонил, познакомился, сказал, что по любым вопросам они могут ко мне обращаться. Узнаю, конечно, и какие у них есть проблемы. Понятно, что некоторые вещи они могут решить через агентов. Но бывают моменты, что представителям игроков некорректно звонить руководству или в тренерский штаб. Тогда я сам могу включиться по каким-то организационным, медицинским вопросам.

Должность для многих пока непривычная. Может, поэтому ребята сами практически не звонят. Думаю, надо вработаться. Объяснить, что это важно. Ведь, например, у «Зенита» сильный медицинский департамент. Если у кого-то медицинские проблемы, то можно получить дополнительные консультации. У того же Бакаева сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. У Адамова тоже есть проблемы со здоровьем (разговор состоялся в конце апреля. – Прим. «Чемпионата»). За всем этим мы следим и стараемся содействовать футболистам.

В фокусе моего внимания 22 футболиста структуры «Зенита», которые находятся в арендах. Плюс три игрока, на которых действует опция приоритетного права обратного выкупа – Шамкин, Кравцов и Козлов.

– То есть по каждому игроку после каждого матча вы составляете краткую справку?

– Можно и так сказать. Сейчас немного сложнее, так как игра по два раза в неделю, отсматриваю множество встреч. Это не то чтобы отчёты. Естественно, я могу написать так, что любой футболист будет превознесён или закопан. Но мне это не надо, как и руководству «Зенита», как и Сергею Богдановичу. Поэтому стараюсь делать работу объективно: если есть ошибки – показывать их. Плюс даю свою рецензию по поводу игры футболистов в каждом конкретном матче.

– И потом отправляете эту информацию руководству и тренерскому штабу?

– Да, всем ключевым фигурам «Зенита», – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.