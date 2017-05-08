Жардим: нужно показать свой лучший футбол, ждём многого от Фалькао

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (9 мая). В первой игре туринцы на выезде победили монегасков со счётом 2:0.
«Ювентус» создал нам много проблем в первом матче, так что, конечно, нам придётся кое-что изменить. Особенно хорош у «Юве» был Дани Алвес. Это понятно, ведь это великий игрок, который привык к матчам такого уровня. Если мы хотим одолеть туринцев, то нам нужно показать свой лучший футбол. Мы ждём многого от Радамеля Фалькао. Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» — это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не воплотили в голы свои моменты. Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель — выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник.
На данный момент Менди не готов на все 100 процентов. Выпустить его на поле было бы рискованно», — цитирует Жардима сайт УЕФА.