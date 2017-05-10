Адвокат: я не становился на колени и не просился на работу в сборную Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал решение руководства королевского футбольного союза назначить его на должность рулевого. Исполняющий обязанности директора Жан-Поль Декоссо ранее сообщил, что Адвокат подал заявку о работе через посредников.
«Это нонсенс. Я ничего не подавал, не опускался на колени, чтобы получить эту работу. У меня не было желания стать тренером сборной, и я даже не видел себя в качестве реального кандидата. Если бы они нашли кого-то другого, для меня это не стало бы проблемой, но этого не произошло, они выбрали меня», — цитирует Адвоката De Telegraaf.
Контракт с 69-летним специалистом подписан до конца отборочного цикла ЧМ-2018.