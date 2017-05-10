Салах: честно говоря, я не думал, что смогу заиграть в Европе

Египетский полузащитник «Ромы» Мохамед Салах признался, что не рассчитывал закрепиться в сильном европейском чемпионате. Также Салах отметил, что ему комфортно в римском клубе.
«Честно говоря, я не думал, что смогу заиграть в Европе. Я всегда старался прогрессировать и играл на высшем уровне в Египте, но не ожидал, что смогу проявить себя и в Европе.
Я чувствую себя в «Роме» очень хорошо. В команде отличная атмосфера, город тоже красивый — нам с женой здесь очень нравится", — сказал Салах в эфире Roma Channel.