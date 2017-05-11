С. Рамос: не собираюсь церемониться с Игуаином в финале ЛЧ «Ювентус» — «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сказал, что, несмотря на тёплые дружеские отношения с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином, он собирается жёстко отыграть против него в финале Лиги чемпионов.
«Он отличный друг, и у нас с ним прекрасные отношения со времён его игры за „Реал“. Но на поле я не собираюсь с ним церемониться», — цитирует Рамоса Goal.
В текущем розыгрыше ЛЧ Гонсало Игуаин установил личный бомбардирский рекорд в турнире, забив пять мячей. Нападающий оформил дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Монако» (2:0) и прервал свою безголевую серию в плей-офф этого турнира, которая продолжалась более четырёх лет.