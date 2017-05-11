Хёнесс: уверен, «РБ Лейпциг» изменит свою трансферную политику

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс почти не сомневается в том, что руководство и тренерский штаб «РБ Лейпциг» пересмотрят трансферную политику клуба. До сих пор она сводилась к тому, чтобы не приобретать футболистов старше 23 лет.
«Я уверен, что «Лейпциг» изменит свою трансферную политику. Ведь они должны играть в Лиге чемпионов. Об этом я недавно сказал и представителю их клуба. Они должны отказаться от концепции «игрок не старше 23 лет». Могу представить себе изменение их системы в следующем сезоне», — приводит слова Хёнесса tz.