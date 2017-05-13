Тошак: Роналду – единственный, кто не понимает свиста в свой адрес

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Джон Тошак отметил, что относится с пониманием к тому, что нападающий Криштиану Роналду по ходу нынешнего сезона подвергался освистыванию со стороны болельщиков команды. Сам Роналду был очень недоволен этим и выразил надежду, что такое больше никогда не повторится.
«Я понимаю освистывание Криштиану, а он – нет. Роналду – единственный, кто не понимает свиста в свой адрес. Естественно, никому не нравится такое. Если не освистывают тебя, то освистывают кого-то другого», — приводит слова валлийского специалиста Mundo Deportivo.