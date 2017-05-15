Заболотный: хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб АПЛ

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный мечтает вместе со своей командой сыграть в еврокубках, а в будущем в составе одного из клубов АПЛ выступить в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2016/17 «Тосно» пробился в российскую Премьер-Лигу, а Заболотный стал лучшим бомбардиром команды.
«Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с «Тосно». Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнёров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло. Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарём России, Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача. Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской Премьер-лиги. Я туда стремлюсь, моё мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может, это и звучит смешно и нескромно», — цитирует Заболотного «Р-Спорт».
В текущем сезоне ФНЛ 25-летний нападающий в 31 матче забил 15 голов.