Вагнер Лав: никогда не подвергался расизму в России, надеюсь, его не будет на ЧМ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о том, не станет ли проблема расизма актуальной во время чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Я никогда не подвергался расизму в России и надеюсь, его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет во всём мире. К сожалению, некоторые другие футболисты страдали в России из-за расизма, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл. Потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что никогда не страдал из-за неё», — сказал Вагнер в интервью GloboEsporte.
100 лучших легионеров чемпионата России. 1-е место
Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про легионеров, попавших в тройку лучших. 1-е место – Вагнер Лав.