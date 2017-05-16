Жигулёв: в Молдавии команды больше стараются играть, чем в России

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв, в прошлом выступавший на правах аренды за «Милсами», рассказал, чем отличается чемпионат России от молдавской лиги.
«В Молдавии команды стараются больше играть, чем в России, пусть у многих это не очень получается. В Молдавии клуб, который идёт на последнем месте, спокойно может тебя повозить. Это боевитый чемпионат.
С лидерами играть особенно интересно, потому что никто не закрывается. Если сравнивать сами чемпионаты, то там выступает всего 11 команд. Из них пять могли бы спокойно играть в ФНЛ, а остальные по силе похожи на вторую лигу", — рассказал Жигулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Полностью интервью с Ильёй Жигулёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.