Мутко и Широков примут участие в дне массового футбола в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков примут участие в дне массового футбола в «Лужниках». Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.
«20 мая в «Лужниках» пройдёт центральный праздник Дня массового футбола УЕФА, в нём примут участие недавно закончившие свою карьеру футболисты. Роман Широков, Дмитрий Булыкин и Евгений Алдонин проведут свои мастер-классы. Также обязательно будем на празднике я и президент РФС Виталий Мутко», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.