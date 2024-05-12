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Олусегун: любой тренер «Краснодара» — лучший, потому что это выбор Галицкого

Олусегун: любой тренер «Краснодара» — лучший, потому что это выбор Галицкого
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил на вопрос, в чём заключается разница между экс-тренером «быков» Владимиром Ивичем и нынешним наставником Мурадом Мусаевым.

«В плане разницы между Ивичем и Мусаевым не могу сказать что-то по поводу тренеров, потому что тренерство это не моё. Но специалист, который приходит в «Краснодар», лучший тренер, потому что это выбор президента «Краснодара».

У нас уже было достаточно времени, чтобы понять требования Мусаева. Поэтому со временем мы будем показывать результаты ещё лучше и лучше с этим тренером», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, трудовое соглашение с Ивичем было расторгнуто 14 марта.

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