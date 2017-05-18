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Роналду: «Малага» очень сильна дома, но мы — «Реал»

18 мая 2017, четверг. 00:23. Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Сельтой» в отложенном матче 21-го тура испанской Примеры, благодаря которому он вышел на чистое первое место в таблице турнира, опередив «Барселону» на три очка, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего матча заключительного тура чемпионата Испании с «Малагой».

«Нам нужно идти до конца. Матч с «Сельтой» прошёл хорошо, мы показали хороший футбол, но мы знаем, что «Малага» очень сильна дома. Тем не менее нам нужно ехать туда только за победой. Мы знаем, что соперник силён, но мы — «Реал». Мы лучшие и хотим быть чемпионами.

Возможность сделать дубль? Пока мы думаем только о матче в воскресенье, а чтобы хорошо подготовиться к финалу Лиги чемпионов у нас будет достаточно времени потом», — приводит слова Роналду Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Сельта ФК Малага ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
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