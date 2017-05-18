Аллегри: в финале Кубка Италии «Ювентус» исправился за поражение от «Ромы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своего клуба в финале Кубка Италии с римским «Лацио» (2:0).
«Первый тайм проходил в очень высоком темпе, и мы использовали большинство наших шансов, а во второй половине мы отлично отработали в защите.
Мы исправились за беспечную игру с «Ромой». Теперь нас ждёт поединок с «Кротоне», по итогам которого мы должны заполучить титул. Будет непросто, это будет решающий матч сезона, поэтому нам нужна поддержка всех болельщиков. Мы постараемся играть с той же самоотдачей, которую показали сегодня», — приводит слова Аллегри Football Italia.
«Ювентус» отменил празднование чемпионства из-за поражения от «Ромы»