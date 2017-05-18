«Бастия» оспорит техническое поражение в матче с «Лионом»

«Бастия» намерена оспорить техническое поражение в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Лиона», который проходил 16 апреля, сообщается на странице клуба в «Твиттере». Заседание апелляционной комиссии Федерации футбола Франции по этому вопросу состоится 23 мая.
Матч, проходивший на стадионе «Арманд Чезари» в Бастии, не был доигран из-за потасовки между фанатами хозяев и игроками «Лиона». Во время ухода футболистов в подтрибунное помещение ультрас хозяев попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона. После этого инцидента делегат матча принял решение отменить встречу.
Дисциплинарный комитет присудил «Бастии» техническое поражение и обязал провести три домашних матча без зрителей и на нейтральном поле.
Видео потасовки можно посмотреть в «Твиттере».