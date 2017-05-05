«Бастия» наказана техническим поражением в матче с «Лионом» за поведение фанатов

Дисциплинарный комитет Франции присудил «Бастии» техническое поражение в домашнем матче 33-го тура Лиги 1 с «Лионом», сообщает L'Equipe.
Апрельский поединок не был доигран из-за потасовки между фанатами «Бастии» и игроками «Лиона». Во время ухода футболистов в подтрибунное помещение ультрас хозяев попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона. После этого инцидента делегат матча принял решение отменить встречу.
Кроме того, «Бастия» наказана тремя домашними матчами без зрителей и на нейтральном поле.
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